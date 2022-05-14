Вице-мэр Ефимов рассказал об увеличившемся вдвое выпуске электрооборудования в Москве

Московские производители электрооборудования с января по март 2022 года увеличили объем выпуск своей продукции на 93,5%. Об этих результатах рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что в 2,4 раза по сравнению с первым кварталом прошлого года выросло производство генераторов, трансформаторов и распределительных устройств, а также контрольно-измерительной аппаратуры.

«Рост производства электрических ламп и осветительного оборудования за тот же период составил 66,1%», — поделился Ефимов.

Кроме того, московские производители осветительных электрических приборов увеличили выпуск своей продукции по итогам первого квартала в 2,3 раза. Речь идет о люстрах, подвесных, потолочных, встраиваемых и настенных светильниках.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский напомнил, что в Москве работает 135 производителей, занимающихся выпуском электрического оборудования с общей численностью сотрудников более 17 тысяч человек.

«Объем отгруженных предприятиями товаров в январе — марте составил 22,2 миллиарда рублей, это на 12,1% больше аналогичного показателя прошлого года и на 29% больше, чем в первом квартале 2020 года», — подчеркнул он.

В Москве действует сразу несколько мер поддержки предприятий, которые могут помочь в сложных условиях. Столичные компании могут обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства для получения льготного кредита на пополнения оборотных средств. Ставка там гораздо ниже, чем в банках. Выделенные средства можно направить на зарплаты сотрудникам и покупку необходимых материалов. По распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина в марте фонд получил на эти цели 10 миллиардов рублей.

Список получателей кредитов расширили. Получить деньги теперь могут гостиницы, рестораны, учреждения культуры, здравоохранения, образования, IT-сферы, транспортные компании, застройщики, проектные бюро и организации с другими видами деятельности.

Кроме того, столичные компании могут взять в Московском фонде поддержки промышленности и предпринимательства кредит для инвестиционных проектов по строительству нежилых помещений. В конце марта организации выделили еще 10 миллиардов рублей на эти цели.

Для компаний-инвесторов, которые планируют построить в городе производство, предусмотрены льготы. Аренда участка земли под создание новых или реконструкцию уже готовых объектов обойдется всего в один рубль. Это существенно снизит затраты бизнеса и позволит оперативно открыть новые рабочие места и наладить выпуск продукции.

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