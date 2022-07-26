Вице-мэр Ефимов: за 12 лет Москва передала столичной полиции 21 здание

Московская полиция с 2010 года получила от города 21 здание в разных районах для размещения. В них расположились управление внутренних дел, районные отделы полиции, кинологический центр и центр оперативного управления общественной безопасности.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил, что переданные ГУВД комплексы состоят из 33 корпусов. Их общая площадь превысила 176 тысяч квадратных метров.

«За последние 12 лет город передал <…> 21 новый комплекс <…> для размещения окружных управлений и районных отделов. В их числе — новое здание отдела МВД Даниловского района площадью 4,75 тысячи квадратных метров, в которое уже переехали полицейские», — уточнил он.

До переезда отдел МВД по Даниловскому району находился в двухэтажном здании 1931 года постройки и площадью 2,4 тысячи квадратных метров. Помещения на Автозаводской улице было недостаточно для эффективной работы отдела, штат которого превышал 200 человек. Они обслуживали территорию с населением свыше 94 тысяч человек. Новое здание отдела построили за два года.

Министр правительства Москвы и глава департамента городского имущества города Максим Гаман заметил, что с 2010 года новые здания появились у трех УВД — по Западному, Южному и Восточному административным округам. Передали их и ОВД по районам Академический, Бескудниковский, Гольяново, Даниловский, Котловка, Очаково-Матвеевское, Ростокино, Ховрино, Хорошево-Мневники и поселению Московский. Помещения выделили РУВД в Коммунарке, центру кинологической службы и оперативного управления общественной безопасности ГУ МВД России по Москве.

Самые большие здания — у УВД по Западному, Южному и Восточному административным округам. Площадь объектов составила 37, почти 32 и 24 тысячи квадратных метров соответственно

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