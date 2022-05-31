Вице-мэр Ефимов: выручка компаний технополиса «Москва» выросла на треть за год

Выручка компаний — резидентов особой экономической зоны «Технополис „Москва“» в 2021 году достигла 34,3 миллиарда рублей. Об этом сообщил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это более чем на 30% превышает показатель 2020 года, когда сумма достигла 25,7 миллиарда рублей, и на 50% — 2019-го, тогда объем продаж составил 22,7 миллиарда рублей», — сообщил заммэра.

В ОЭЗ Москвы трудятся около 90 резидентов. В 2021 году наибольший рост выручки продемонстрировали предприятия микроэлектроники (статус резидента имеют 32 из них). На долю предприятий данного кластера в прошлом году пришлось более 15 миллиардов рублей — почти половина общей выручки резидентов ОЭЗ «Технополис „Москва“».

Выгода для инвесторов

«Среди лидеров также представители кластеров медицинского оборудования и информационно-коммуникационных технологий, которые суммарно выручили около 14 миллиардов рублей за свою продукцию», — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

По словам гендиректора ОЭЗ Геннадия Дегтева, удобная инфраструктура особой экономической зоны, логистика, а также преимущества статуса резидента помогают компаниям эффективно и выгодно инвестировать в производство. С января 2021 года по февраль 2022-го статус резидента получили 15 компаний которые уже заявили о 5,5 миллиарда рублей выручки, подчеркнул Детгев.

ОЭЗ «Технополис „Москва“» подведомственна столичному Департаменту инвестиционной и промышленной политики. Она включает пять площадок общей площадью 223,3 гектара: в Зеленограде («Алабушево», «Микрон», «МИЭТ» и «Ангстрем») и в Печатниках. Резидентов освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налога и таможенных пошлин. Также им дают льготы на аренду земли под строительство и возможность потом выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости. Ставка налога на прибыль для этих компаний — всего 2%.

Более подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы — на сайте «Экономика Москвы».