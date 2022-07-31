Вице-мэр Ефимов: власти Москвы одобрили размещение 85 объектов благоустройства и спорта

За 2,5 года власти Москвы одобрили размещение 85 некапитальных объектов благоустройства и спорта на арендованных у города землях. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Упрощенная схема размещения таких объектов в Москве действует с 2020 года. Изначально механизм придумали для КПП и небольших архитектурных построек вроде фонтанов. Сооружения для спорта к этому списку добавили по решению мэра Москвы Сергея Собянина.

Заявки на установку некапитальных сооружений рассматривают на заседаниях специализированной межведомственной комиссии, в состав которой входят представители столичных департаментов, комитетов и префектур. После согласования с арендаторами заключают дополнительные соглашения.

Ефимов рассказал, как проходит применение упрощенной схемы на практике.

«С 2019 года город согласовал размещение 85 различных некапитальных объектов: шлагбаумов и ограждений, элементов благоустройства и хозяйственных построек, а также шести спортивных строений в разных районах столицы», — сообщил он.

В 2022 году приняли уже 48 решений, в том числе по парку аттракционов, площадок для занятий физкультурой и других.

Благодаря этому механизму в Москве появятся крытые каток и футбольное поле, зал для занятий йогой и пилатесом. Кроме того, благодаря упрощенной схеме в городе откроют всесезонную спортивную площадку.

Для любителей тенниса в рамках реализации упрощенной схемы построят 10 крытых и два открытых корта в ЦАО, а также павильоны с двумя кортами на юге столицы.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, размещение каких объектов чаще всего одобряли в 2022 году.

«Больше всего одобрений в этом году арендаторы земельных участков получили на размещение шлагбаумов — 22. Также арендаторы смогут установить восемь малых архитектурных форм, семь ограждений, четыре контрольно-пропускных пункта», — сообщил он.

Список одобренных заявок замыкают три вспомогательных сооружения, две спортивные площадки, одна трансформаторную подстанция и один парк аттракционов.

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