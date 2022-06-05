Вице-мэр Ефимов: в технополисе «Москва» построят еще один дата-центр

В технополисе «Москва» начали строить еще один дата-центр, который будет специализироваться на работе с большими данными. Резидент особой экономической зоны возведет его на территории площадки «Печатники».

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что на сегодняшний день в технополисе успешно работают пять дата-центров.

«IT-предприятие — резидент ОЭЗ — получило разрешение на строительство шестого объекта и уже приступило к его возведению на территории площадки „Печатники“», — уточнил он.

Строительно-монтажные работы и мероприятия по пуско-наладке инженерных систем должны завершить уже в 2022 году. В проект инвестируют более 120 миллионов рублей.

Специализированный центр обработки больших данных в ОЭЗ Москвы запустит компания «С-Плэтформс». Площадь нового дата-центра составит около 850 квадратных метров, мощность — ориентировочно 2,5 мегаватта с размещением 132 стоек. Здесь планируют создать 27 рабочих мест.

«Услуги и мощности нового дата-центра будут предоставляться как резидентам ОЭЗ „Технополис ‚Москва‘“ в рамках промышленной кооперации, так и иным государственным и коммерческим заказчикам», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Анализ больших данных поможет лучше понимать аудиторию и предпочтения, выявлять закономерности, строить прогнозы на ее будущее поведение и реакции. Благодаря этому можно оптимизировать деятельность коммерческих организаций и повысить комфорт горожан при помощи технологий «Умного города».

Гендиректор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дегтев подчеркнул, что резидент информационно-коммуникационного кластера предоставит услуги хранения, обработки и анализа больших данных. Они потребуются заказчикам из любых сфер, где необходимы вычислительные мощности, направленные на работу с таким объемом информации.

«Среди этих сфер — городская цифровизация, видеоаналитика, машинное обучение, цифровая реклама, изучение аудитории и ее предпочтений», — отметил Дегтев.

К началу 2022 года компании столичной ОЭЗ инвестировали в создание и развитие дата-центров более девяти миллиардов рублей. Они обслуживают десятки тысяч клиентов и обеспечивают работой свыше 300 специалистов.

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