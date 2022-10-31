Вице-мэр Ефимов: в Москве создадут около 500 рабочих мест благодаря четырем новым производствам | 360°

31 октября 2022, 11:19
Вице-мэр Ефимов: в Москве создадут около 500 рабочих мест благодаря четырем новым производствам
Московские инвесторы возведут на четырех земельных участках заводы, где смогут трудоустроиться 500 человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Решение о выделении участков приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Общая площадь новых предприятий превысит 50 тысяч квадратных метров, уточнил Ефимов.
Реклама
«На четырех земельных участках возведут производства строительной, пищевой и химической отраслей, которые разместятся в разных районах столицы. В реализацию этих масштабных проектов планируется вложить более 3,2 миллиарда рублей», — сообщил заммэра.
Реклама
В Зюзине появится строительный технопарк, рассчитанный на 200 рабочих мест. В Молжаниновском районе возведут завод по выпуску изделий из древесины, туда смогут устроиться на работу еще 85 человек. На предприятии, которое построят Ново-Переделкине, станут выпускать инновационные продуктов питания. Здесь примут на работу еще 150 сотрудников. Наконец, в районе Свиблово откроют производство косметических средств, которое обеспечит 50 рабочих мест.
Со всеми инвесторами заключат договоры аренды на пять лет, информировал министр правительства Москвы Максим Гаман.
Бизнес
Реклама
Реклама