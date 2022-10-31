Вице-мэр Ефимов: в Москве создадут около 500 рабочих мест благодаря четырем новым производствам | 360°

Общество 31 октября 2022, 11:19 Вице-мэр Ефимов: в Москве создадут около 500 рабочих мест благодаря четырем новым производствам Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов

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Московские инвесторы возведут на четырех земельных участках заводы, где смогут трудоустроиться 500 человек. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Решение о выделении участков приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии Москвы. Общая площадь новых предприятий превысит 50 тысяч квадратных метров, уточнил Ефимов.

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«На четырех земельных участках возведут производства строительной, пищевой и химической отраслей, которые разместятся в разных районах столицы. В реализацию этих масштабных проектов планируется вложить более 3,2 миллиарда рублей», — сообщил заммэра.

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В Зюзине появится строительный технопарк, рассчитанный на 200 рабочих мест. В Молжаниновском районе возведут завод по выпуску изделий из древесины, туда смогут устроиться на работу еще 85 человек. На предприятии, которое построят Ново-Переделкине, станут выпускать инновационные продуктов питания. Здесь примут на работу еще 150 сотрудников. Наконец, в районе Свиблово откроют производство косметических средств, которое обеспечит 50 рабочих мест.

Со всеми инвесторами заключат договоры аренды на пять лет, информировал министр правительства Москвы Максим Гаман.