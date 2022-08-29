Вице-мэр Ефимов: в Москве создадут до 1,6 тысячи рабочих мест благодаря трем новым производствам

Около 1,6 тысячи рабочих мест создадут в Москве благодаря трем новым производствам. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москва передаст местным компаниям три земельных участка общей площадью 11 гектаров для реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Речь идет о строительстве распределительного центра готовой мясной продукции и производств по выпуску мебели и специй.

«На заседании градостроительно-земельной комиссии приняты решения о выделении инвесторам земельных участков общей площадью 11 гектаров для строительства завода по изготовлению мебели, производственного комплекса по выпуску специй, а также распределительного центра готовой мясной продукции. Планируемый объем вложений в реализацию масштабных инвестиционных проектов превышает пять миллиардов рублей. Благодаря этому в городе появится около 1,6 тысячи рабочих мест», — рассказал Владимир Ефимов.

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В ТиНАО, рядом с деревней Троицкое, производитель мясной продукции построит распределительный центр с цехом порционной нарезки. Там смогут работать 1,3 тысячи человек. В Зеленоградском административном округе построят завод по производству домашней мебели, где создадут 159 рабочих мест. В Молжаниновском районе построят производственный комплекс по изготовлению специй и приправ для пищевой промышленности.

«Планируемый объем инвестиций в предприятие составляет 750 миллионов рублей. Реализация проекта позволит ежегодно выпускать более 500 тонн продукции. Кроме того, в городе появится свыше 100 новых рабочих мест», — информировал руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Земля для бизнеса за рубль в год

Одна из мер поддержки промышленных предприятий в столице — предоставление земельных участков без торгов, напомнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман. Он сообщил, что на участках, предусмотренных для трех новых предприятий, появится около 60 тысяч квадратных метров недвижимости.

Источник фото: сайт мэра и правительства Москвы

«Для распределительного центра готовой мясной продукции будет выделено восемь гектаров земли, а его площадь составит 27 тысяч квадратных метров. Производство специй площадью 14,4 тысячи квадратных метров разместится на территории 1,2 гектара, а здание мебельной фабрики площадью почти 18 тысяч квадратных метров — на участке 1,8 гектара», — пояснил Максим Гаман.

В марте 2022 года правительство Москвы в рамках антикризисных мер поддержки бизнеса решило предоставлять инвесторам в аренду земли для развития производств по символической ставке один рубль в год. Льгота распространяется на весь срок действия договоров. Бизнес снижает затраты на создание рабочих мест и в короткие сроки налаживает выпуск продукции, важной для жизни и экономики Москвы.

На данный момент удалось заключить уже семь таких договоров. В районе Нагатино-Садовники собираются построить инженерный корпус по разработке электронных компонентов для автомобильной отрасли. В Бирюлеве Западном — предприятие фабрики «Рот Фронт». В Молжаниновском районе производитель пожарной техники решил расширить участок под комплекс по изготовлению комплектующих. В районе Соколиная Гора возведут завод музыкальных инструментов. В Хорошевском районе откроют предприятие по изготовлению макаронных изделий, в Южном Тушине — завод по изготовлению архитектурного бетона. Наконец, в Останкинском районе появится комплекс по выпуску контрольно-измерительного оборудования.

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