Вице-мэр Ефимов: уровень безработицы в Москве в апреле составил менее половины процента

Уровень безработицы в Москве сейчас составляет менее половины процента. При этом в отдельных отраслях наблюдается приток новых кадров, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Уровень зарегистрированной безработицы в Москве на 18 апреля составил 0,48 процента, или 35 тысяч человек. Такие данные озвучил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, санкции и приостановка работы некоторых компаний не помешали удерживать уровень безработицы в умеренных пределах. В некоторых отраслях отмечается приток кадров.

«Так, число сотрудников розничной торговли увеличилось на 19,6 тысячи человек, разработчиков ПО стало больше на 3,8 тысячи, а в финансовых услугах, кроме страхования, прибавилось 4,1 тысячи сотрудников», — сказал Ефимов.

По данным вице-мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, ежедневно в службу занятости обращаются в среднем не более тысячи жителей. Этот показатель остается неизменным. При этом на каждого безработного приходится свыше девяти вакансий.

«Сейчас, когда компании заявляют о приостановке своей деятельности, наша основная задача — проактивное предложение возможностей трансфера сотрудникам таких организаций в компании с массово открытыми вакансиями», — отметила Анастасия Ракова.

Она напомнила, что о приостановке работы в России заявили более 400 зарубежных компаний, однако об увольнениях не объявлялось. В этих организациях трудятся около 200 тысяч человек, занятых в девяти профессиональных сферах. Многих работников уже готовы пригласить крупные компании.

«На базе нашего нового кадрового хаба мы ведем переговоры с несколькими десятками крупнейших работодателей, представляющих ключевые отрасли экономики города и страны», — сообщила заместитель мэра по вопросам соцразвития.

Речь идет о таких масштабных структурах, как Ростех, Роскосмос, РЖД, X5 Retail Group, Hoff, Ralf Ringer и других. Кроме того, в столице создали шесть рекрутинговых центров — Московского метрополитена, «Почты России», ПАО «МОЭК», «Магнита», «Дикси» и Стройкомплекса города Москвы. В этих компаниях ищут почти 14,5 тысячи различных сотрудников.

Работодатели, которые заявили много вакансий, имеют право открывать свои рекрутинговые центры на площадках службы занятости. Это помогает оптимизировать временные и стоимостные издержки на подбор кандидатов. Во время открытых отборов HR-специалисты могут всего за несколько часов оценить десятки кандидатов из базы службы занятости.

Для сотрудников предприятий, которые находятся под риском увольнения, правительство Москвы предусмотрело программу организации временных и общественных работ, профессионального обучения и допобразования. Согласно постановлению мэра Сергея Собянина, на ее реализацию направят 3,36 миллиарда рублей с учетом трансфертов из федерального бюджета.

Субсидии будут доступны и тем компаниям, которые готовы создать временные рабочие места для сотрудников других организаций. Помимо компенсации вынужденного простоя из средств работодателя, сотрудники смогут получать дополнительные выплаты из бюджета Москвы.

Для уволенных работников на период поиска нового места будут предусмотрены общественные работы. Их планируют организовать в центрах «Мои документы», летних павильонах «Здоровая Москва», парках.

Бюджетные субсидии смогут получить и предприятия, занимающиеся трансфером (массовым трудоустройством) сотрудников компаний, которые приостановили работу. Средства будут направлены на адаптацию работников. В профильных образовательных учреждениях или корпоративных университетах могут проводить обучение нового персонала.

Подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы есть на специальном сайте.