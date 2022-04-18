Вице-мэр Ефимов: товарооборот между Москвой и Индией вырос более чем на 60%

Внешний оборот торговли между Москвой и Индией в 2021 году вырос почти на 63% по сравнению с показателям 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что Россия является одним из ключевых партнеров Индии, поэтому приоритетное значение отводится расширению их двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Стороны продолжают укреплять партнерские отношения и это оказывает положительный эффект на экспорт московских компаний.

«В 2021 году товарооборот между странами увеличился на 46,5% относительно 2020 года, при этом треть от него пришлась на Москву. Если рассматривать непосредственно оборот торговли Москвы с данной страной, то в прошлом году он увеличился на 62,7% и составил почти 4,5 миллиарда долларов», — сказал Ефимов.

В прошлом году экспорт Москвы в Индию достиг 2,3 миллиарда долларов, что примерно вдвое больше, чем в 2020 году. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислава Овчинского, почти половина этой суммы пришлась на поставки продукции промышленного сектора.

«В 2021 году столичные экспортеры увеличили объем поставок продукции промышленного сектора в Индию на 46,1% относительно 2020 года — примерно до 955 миллионов долларов», — уточнил он.

Овчинский пояснил, что динамика связана с высокими темпами роста экспорта различных электрических устройств и аппаратуры связи. Перспективным направлением развития внешней торговли стал экспорт контрольно-измерительных приборов, так как Индия стабильно наращивает объем закупок таких товаров.

Объем импорта Индии в Москву в 2021 году составил почти 2,2 миллиарда долларов. В центре «Моспром» отметили, что в основном столица РФ закупала расфасованные лекарства, трикотажную и швейную одежду, электрические устройства и аппаратуру связи и другие категории промышленного и агропромышленного сектора.

Этот центр занимается поддержкой столичного промышленного и агропромышленного экспорта. Эксперты проводят анализ целевых для столичных производителей рынков, а также помогают компаниям с поиском контрагентов и проведением переговоров с потенциальными покупателями за рубежом.