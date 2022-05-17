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    17 мая 2022, 07:20

    Вице-мэр Ефимов сообщил о запуске производства инновационной косметики в Москве

    Александр Блинов

    Москва займется выпуском инновационной косметической продукции. Новое предприятие планируют запустить осенью на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва“» Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

    Вице-мэр Ефимов сообщил о запуске производства инновационной косметики в Москве

    Вице-мэр рассказал, что к концу 2022 года на предприятии начнут выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году резидент столичной ОЭЗ запустит производство профессиональной линейки косметической продукции для ухода за кожей. Этот проект в том числе поспособствует импортозамещению.

    «Сумма инвестиций в проект составит более 170 миллионов рублей. Новое высокотехнологичное автоматизированное производство будет соответствовать современным стандартам и выполнять задачу насыщения рынка отечественной продукцией в тех сегментах, где высока зависимость от импорта», — отметил Ефимов.

    Производство на площадке ОЭЗ в Печатниках начнет компания «Мезоформула», завод которой разместится на территории свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Строительные работы уже завершили, идет подготовка к установке ключевого оборудования. Готовясь к переезду, компания выпускает продукцию на контрактных площадках.

    Компания «Мезоформула» в сложившихся экономических условиях оптимизировала производственные ресурсы, чтобы сохранить объем выпускаемой продукции и стоимость на оптимальном уровне.

    Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что с открытием нового завода в ОЭЗ запустят полный цикл выпуска препаратов с соблюдением всех стандартов.

    Площадки особой экономической зоны «Технополис „Москва“» признаны одними из самых эффективных для реализации проектов импортозамещения. Резиденты столичной ОЭЗ получают ряд льгот и преференций, в том числе нулевую ставку налога на транспорт, имущество и землю, а налог на прибыль уплачивают по ставке 2%. В 2022 году также ввели мораторий на индексацию арендных ставок. Гендиректор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дягтев отметил, что для развития технологического бизнеса на площадках ОЭЗ есть вся необходимая инфраструктура.