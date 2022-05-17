Вице-мэр Ефимов сообщил о запуске производства инновационной косметики в Москве

Москва займется выпуском инновационной косметической продукции. Новое предприятие планируют запустить осенью на площадке особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис „Москва“» Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Вице-мэр рассказал, что к концу 2022 года на предприятии начнут выпуск медицинских инъекционных препаратов для мезотерапии, а в 2023 году резидент столичной ОЭЗ запустит производство профессиональной линейки косметической продукции для ухода за кожей. Этот проект в том числе поспособствует импортозамещению.

«Сумма инвестиций в проект составит более 170 миллионов рублей. Новое высокотехнологичное автоматизированное производство будет соответствовать современным стандартам и выполнять задачу насыщения рынка отечественной продукцией в тех сегментах, где высока зависимость от импорта», — отметил Ефимов.

Производство на площадке ОЭЗ в Печатниках начнет компания «Мезоформула», завод которой разместится на территории свыше 1,5 тысячи квадратных метров. Строительные работы уже завершили, идет подготовка к установке ключевого оборудования. Готовясь к переезду, компания выпускает продукцию на контрактных площадках.

Компания «Мезоформула» в сложившихся экономических условиях оптимизировала производственные ресурсы, чтобы сохранить объем выпускаемой продукции и стоимость на оптимальном уровне.

Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский отметил, что с открытием нового завода в ОЭЗ запустят полный цикл выпуска препаратов с соблюдением всех стандартов.

Площадки особой экономической зоны «Технополис „Москва“» признаны одними из самых эффективных для реализации проектов импортозамещения. Резиденты столичной ОЭЗ получают ряд льгот и преференций, в том числе нулевую ставку налога на транспорт, имущество и землю, а налог на прибыль уплачивают по ставке 2%. В 2022 году также ввели мораторий на индексацию арендных ставок. Гендиректор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дягтев отметил, что для развития технологического бизнеса на площадках ОЭЗ есть вся необходимая инфраструктура.