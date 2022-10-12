Вице-мэр Ефимов: инвесторы построят в Москве по договорам участия 73 школы и детсада | 360°

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Вице-мэр Ефимов: инвесторы построят в Москве по договорам участия 73 школы и детсада

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Инвесторы построят по договорам участия в Москве 73 школы и детских сада почти на 31 тысячу мест. Инвестиции в эти проекты составят почти 53 миллиарда, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что договоры участия, в рамках которых в городе появятся новые школы и детсады согласовали с января по сентябрь этого года. Инвесторы построят объекты и передадут их в собственность Москвы, пояснил Ефимов.

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По словам министра правительства столицы, руководителя Департамента городского имущества Максима Гамана, 35 школ и детских садов возведут в ТиНАО, они рассчитаны на 18,4 тысячи человек.

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«Внутри МКАД учебные заведения на 12,5 тысячи мест расположатся в семи округах: десять — на юго-востоке столицы, восемь — на северо-востоке, шесть — на западе, пять — на юге, четыре — на северо-западе, три — на севере и два — на востоке», — уточнил Гаман.

Механизм обеспечения жителей объектами социальной, инженерной и транспортной инфраструктурой с помощью договоров участия в развитии и благоустройстве территории столицы действует с февраля прошлого года.

Он работает следующим образом: девелоперы после заключения таких договоров должны создать и передать Москве необходимые сооружения в рамках проектов строительства жилья.

Причем проекты планировки территорий, где будет застройка, составляют с учетом того, что инвестор обязан обеспечить новые жилые районы социальной инфраструктуры. Застройщик при этом может самостоятельно содержать и эксплуатировать здания или передать их городу.

Москва

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