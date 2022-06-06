Вице-мэр Ефимов: резиденты технополиса «Москва» сэкономили на налогах почти четыре миллиарда рублей

В 2021 году компаниям — резидентам особой экономической зоны «Технополис „Москва“» удалось сэкономить 890 миллионов рублей за счет налоговых льгот. А с начала существования ОЭЗ, с 2006 года, — почти четыре миллиарда рублей.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов напомнил, что у резидентов столичной ОЭЗ множество льгот. Их в том числе освобождают от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов и таможенных пошлин.

«Ставка налога на прибыль для предприятий ОЭЗ составляет всего 2%. Благодаря таким мерам поддержки в 2021 году компании сэкономили на налогах 890 миллионов рублей, что на 28% больше, чем в 2020-м. Тогда общий объем налоговых льгот составил 692 миллиона рублей. Всего за время существования ОЭЗ Москвы резиденты сэкономили на налогах более 3,9 миллиарда рублей», — уточнил Ефимов.

Большая часть сэкономленных средств — 830 рублей — пришлась на льготы по уплате налогов в столичный бюджет. Действующие в ОЭЗ преференции стимулируют предприятия вкладывать деньги в развитие производств.

«В целом за 2021 год на каждый рубль предоставленных резидентам особой экономической зоны налоговых льгот пришлось 32 рубля инвестиций», — добавил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Генеральный директор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дегтев отметил, что больше всего сэкономить на налогах в 2021 году удалось предприятиям микроэлектроники и IT-компаниям.