Вице-мэр Ефимов: резиденты площадки «Алабушево» технополиса «Москва» инвестировали в производства 5,5 млрд рублей

Компании — резиденты зеленоградской площадки «Алабушево» ОЭЗ «Технополис „Москва“» инвестировали в высокотехнологичные производства 5,5 миллиарда рублей в 2021 году. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Площадка „Алабушево“ ОЭЗ Москвы в 2021 году продемонстрировала значительный рост по ключевым показателям. Объем инвестиций ее резидентов за год достиг 5,5 миллиарда рублей, это на 45% больше, чем в 2020 году, когда суммарно было инвестировано 3,8 миллиарда рублей, и на 72% превышает показатели 2019 года — тогда резиденты вложили 3,2 миллиарда рублей», — сообщил вице-мэр.

На площадке в Зеленограде базируется около 30 предприятий — примерно треть от общего числа резидентов ОЭЗ.

«Большую часть из годового объема инвестиций на площадке „Алабушево“ в 2021 году составили вложения производителей медицинских изделий и лекарств, которые инвестировали в свои проекты более четырех миллиардов рублей», — уточнил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Перспективная площадка

На площадке «Алабушево» за 2021 год на 47% — до 360 — выросло число рабочих мест. Об этом рассказал гендиректор технополиса Геннадий Дегтев. В 2020 году появилось 244 рабочих места, а по сравнению с 2019 годом нынешний показатель вырос в шесть раз. Очевидно, что площадка привлекательна для инвесторов и перспективна для высокотехнологичного бизнеса.

ОЭЗ «Технополис „Москва“», подведомственная столичному департаменту инвестиционной и промышленной политики, включает в себя пять площадок, из которых четыре расположены в Зеленограде и одна — в Печатниках. Их общая площадь — 223 гектара.

Для резидентов предусмотрены особые меры поддержки: их освобождают от имущественного, транспортного и земельного налога, таможенных пошлин. Налог на прибыль резиденты платят по ставке всего 2%. Есть льготы и на аренду земли под строительство. Когда оно завершается, предприниматель может выкупить арендованную за 1% от кадастровой стоимости.

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