Общество 28 ноября 2022, 09:14 Вице-мэр Ефимов: резидент ОЭЗ «Технополис Москва» поставил городу почти 1,6 млн медизделий по офсетному контракту Владимир Ефимов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

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С января по сентябрь 2022 года московский производитель передал городу почти 1,6 миллиона медицинских изделий для стомированных пациентов. Их поставили в рамках офсетного контракта, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Офсетные контракты, пояснил он, дают компаниям стимул для производства необходимой городу продукции. Ефимов рассказал, что Москва для обеспечения пациентов со стомой нужными медицинскими изделиями бесплатно заключила договор с резидентом особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» — компанией «Гемамед».

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«В начале этого года предприятие начало поставлять товары в лечебные учреждения столицы и за девять месяцев предоставило почти 1,6 миллиона изделий», — подчеркнул Ефимов.

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Столица подписала офсетный контракт с компанией «Гемамед» в конце 2019 года. В рамках договора инвестор вложил миллиард рублей в создание инновационного производства по выпуску медицинских изделий для стомированных пациентов на территории особой экономической зоны.

Продукцию, как указано в соглашении, московские власти намерены закупать в течение восьми лет. Общую сумму изделий оценили в 8,6 миллиарда рублей. По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владимира Овчинского, в 2022 году город активно расширяет практику таких контрактов.

«Например, недавно [мэр Москвы] Сергей Собянин принял решение провести конкурсы на право заключения офсетов по поставке мебели для медицинских учреждений и лекарственных средств», — пояснил он.

Овчинский добавил, что в ближайшее время, московские власти объявят еще несколько конкурсов на поставку медицинских препаратов и изделий для нужд системы здравоохранения.

Механизм офсетного контракта заработал в 2016 году при активном сотрудничестве правительства Москвы и Министерства экономического развития РФ. Российская столица первой из регионов стала подписывать офсеты с производителями.

На сегодняшний день Москва заняла лидирующие позиции по применению данной формы государственно-частного партнерства. Город подписал пять офсетных контрактов с общим объемом инвестиций 12,9 миллиарда рублей.

Московские власти планируют закупить у производителей продукцию на 72,7 миллиарда рублей. Три инвестора уже начали поставлять для нужд столицы лекарства, продукты питания для городских молочных кухонь и медицинские изделия для стомированных больных.