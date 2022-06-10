Вице-мэр Ефимов рассказал, как инвестиционный портал помогает предпринимателям Москвы

Власти Москвы делают бизнес проще — Инвестиционный портал помогает предпринимателям столицы оформить необходимые документы, отслеживать лоты, получать субсидии и заключать сделки. Также на электронной площадке можно быстро связаться с правительством города и получить консультацию специалистов.

Для предпринимателей столицы создана уникальная цифровая платформа для бизнеса — Инвестиционный портал Москвы. Здесь круглосуточно можно получить необходимую информацию и аналитику, воспользоваться различными мерами поддержки от города. Сервис создан в восемь лет назад: с каждым годом его востребованность растет. На портале уже зарегистрировали «личный кабинет» более 70 тысяч человек, из них почти 22 тысячи — в прошлом году.

«Количество предпринимателей, которые пользуются личным кабинетом инвестиционного портала Москвы, продолжает расти. Сегодня на сайте зарегистрировано уже 72,3 тысячи пользователей, из них 21,6 тысячи завели личный кабинет в прошлом году. Это почти на 10 тысяч, или почти в два раза больше, чем за 2020 год, когда на сайте зарегистрировались 12,1 тысячи человек», — сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента информационных технологий Эдуард Лысенко отметил, что Инвестпортал — многофункциональный инструмент. Его актуальность и важность для бизнеса показывает постоянно увеличивающееся число пользователей. Власти, в свою очередь, стараются, чтобы работа с порталом стала удобней и проще — например, в апреле этого года был модернизирован личный кабинет.

«В нем не только усовершенствовали интерфейс, но и добавили разделы, которые помогают пользователю получать актуальную именно для него информацию. Сейчас мы видим, что в обновленном личном кабинете особенно востребован раздел „Мои торги“, который позволяет отслеживать статусы всех процессов, связанных с торгами по городским объектам недвижимости», — рассказал Лысенко.

Сразу после регистрации на портале открывается доступ почти к 30 онлайн-сервисам. На портале можно подать заявки на присвоение специальных статусов, при реализации инвестпроекта они дают возможность снизить налоги на 17–25%. Инвестпортал поможет стать резидентом особой экономической зоны «Технополис „Москва“» и получить доступ к налоговым и таможенным преференциям.

С помощью цифровой бизнес-платформы предприниматели смогут подобрать производственную площадку в Москве, узнать о различных мерах поддержки и помощи для бизнеса от города. Через портал можно отправить на рассмотрение в правительство Москвы инвестиционный проект, подать заявку на получение субсидии или займа. На сайте есть возможность виртуально осмотреть выставленным на торги объекты недвижимости или записаться на очный осмотр. Также можно изучить лотовую документацию и получить консультацию специалиста.

«Регистрация на Инвестпортале — это еще и оперативное взаимодействие с профильными ведомствами правительства столицы. На сайте работает линия прямых обращений, где инвесторы, как правило, интересуются нюансами процедуры торгов и получения финансовой поддержки, предлагают к реализации свои инициативы. Всего сервисом воспользовались более 14 тысяч раз, из них 3,8 тысячи раз — в прошлом году, 900 раз — в текущем», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Кроме того, на Инвестпортале работает сервис «Московский инвестор». С его помощью можно быстро связаться с правительством города, решать проблемы, связанные с инвестиционной деятельностью, а также внести свои предложения по улучшению. В среднем ответ придет за четыре рабочих дня в личный кабинет и на указанную при регистрации электронную почту. Если вопрос не смогут решить, можно обратиться повторно: обращение рассмотрит один из проектных офисов Штабе по защите бизнеса.

Каждый пользователь Инвестиционного портала может настроить личный кабинет под свои запросы и потребности, подчеркивают специалисты городского Агентства управления инвестициями. Цифровая площадка поможет отслеживать рассмотрение поданных заявок, управлять личным календарем, следить за избранными объектами торгов и сравнивать их с другими лотами, хранить и подписывать электронной подписью документы по сделкам, настраивать карты и многое другое. Наиболее востребованные сервисы портала доступны также в мобильном приложении Investmoscow.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.