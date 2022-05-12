Вице-мэр Ефимов: производство лекарств и медицинских изделий увеличилось в Москве

Столичные предприятия увеличили производство лекарств и медицинских изделий. Например, за первые три месяца этого года в Москве выпустили почти на 25% больше лекарственных препаратов.

«За первые три месяца этого года в Москве произвели на 24,8% больше лекарственных препаратов, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Медицинских инструментов и оборудования за этот же период выпустили почти в два раза больше — рост составил 98,3%», — сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что в первом квартале производители медоборудования направили заказчикам товаров на 3,7 миллиарда рублей. Такой объем оказался на 45,5% больше, чем было в январе–марте 2021 года. По сравнению с аналогичным периодом 2020-го, рост составил 72%.

«Сегодня в городе работают 84 предприятия фармацевтической отрасли, на них трудоустроены более 14 тысяч человек, и 60 предприятий по производству медицинского оборудования, на них занято 5,5 тысячи человек. Город использует ряд эффективных мер для поддержки фармацевтической и медицинской отраслей, в том числе заключает офсетные контракты», —̶ отметил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

При заключении офсетного договора инвестор открывает новое производство, а город взамен гарантирует ему сбыт произведенной продукции. В Москве уже заключили пять офсетных контрактов: из них три с фармацевтическими предприятиями, а еще один — на локализацию производства медицинских изделий.

Некоторые инвесторы уже приступили к поставкам продукции. К началу 2022 года компания «Биокад» поставила более 390 тысяч упаковок препаратов для лечения широкого спектра онкологических заболеваний. Компания «Гемамед» в рамках офсетного контракта поставила 513 тысяч медицинских изделий для стомированных больных на 181,1 миллиона рублей.

Для производителей предусмотрены и другие меры поддержки. В частности, Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства принимает заявки на льготные кредиты на пополнение оборотных средств. Это дает возможность предприятиям получить деньги по ставке значительно ниже банковской, а затем потратить их на выплату зарплат и закупку материалов.

В марте мэр Москвы Сергей Собянин распорядился направить в фонд 10 миллиардов рублей. Также он расширил круг потенциальных получателей льготных кредитов. Теперь их могут получить гостиницы, рестораны, учреждения культуры, спорта, здравоохранения, образования и IT-сферы, транспортные компании, застройщики, проектные бюро и организации из прочих сфер.

Еще столичные компании могут подать заявку на льготный кредит на реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения. Фонду для этого выделили еще 10 миллиардов рублей.

Предусмотрена льгота и для инвесторов, планирующих построить в городе производство. Они могут арендовать землю по ставке один рубль в год. Такая мера позволит бизнесменам уменьшить затраты на создание рабочих мест и сократить сроки запуска производства.

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