Вице-мэр Ефимов: производители стройматериалов в Москве увеличили инвестиции в 4,4 раза

В Москве растет выпуск стройматериалов и предприятия отрасли наращивают вложения в основной капитал, чтобы расширять и модернизировать свои площадки. За последние пять лет производители более чем в четыре раза увеличили объем инвестиций, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В прошлом году, по его данным, предприятия направили на эти цели 2,2 миллиарда рублей. В 2017 году, для сравнения, объем инвестиций был в 4,4 раза меньше. Кроме того, за последние пять лет компаний отрасли увеличили свою выручку почти в два раза — до 61 миллиарда рублей.

«При этом в прошлом году предприятия направили в бюджет Москвы 1,5 миллиарда рублей налоговых отчислений, что в 2,1 раза превышает показатель 2017 года», — рассказал Ефимов.

К производителям стройматериалов в Москве относят изготовителей дверей, окон и металлических конструкций, предприятия по созданию систем вентиляции для промышленных объектов и другие.

По данным руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, по итогам первых четырех месяцев этого года объем выпущенной в Москве строительной продукции увеличился на 42,1% относительно того же периода 2021 года.

«В январе — апреле предприятия поставили заказчикам продукцию на 48,8 миллиарда рублей, что на 40,6 процента превышает показатель аналогичного периода 2021 года и на 90,6 процента — 2020 года», — рассказал Овчинский.

Компании строительной отрасли могут получить от властей города специальные меры поддержки. В частности, инвесторы, которые собираются строить предприятие на территории города, могут взять землю в аренду по ставке один рубль в год. Это уже условие действует и для тех, кто намерен реконструировать существующие объекты.

Помимо этого, организации могут получить льготные кредиты от Московского Фонда поддержки промышленности и предпринимательства для реализацию инвестиционных проектов по строительству объектов нежилого назначения в столице. Для этих целей в фонд дополнительно направили 10 миллиардов рублей.

Аналогичную сумму выделили на на льготные кредиты компаниям на пополнение оборотных средств. Мэр Москвы Сергей Собянин ранее снизил ставки по таким займам для предприятий и организаций нефинансового сектора с 11% до 9%, а для компаний строительной отрасли — с 12% до 9% процентов. Причем это распространяется и на одобренные ранее кредиты, а не только новые займы.