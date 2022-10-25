Вице-мэр Ефимов: производители кабелей создали почти три тысячи рабочих мест в Москве | 360°

Общество 25 октября 2022, 07:17 Вице-мэр Ефимов: производители кабелей создали почти три тысячи рабочих мест в Москве РИА "Новости"

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На сегодняшний день в Москве работают 18 производителей кабельно-проводниковой продукции, которые трудоустроили около трех тысяч горожан. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что 25 октября работники кабельной промышленности России отмечают свой профессиональный праздник.

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«Кабельно-проводниковую продукцию используют при строительстве линий метро, реконструкции автомобильных дорог, ремонте и запуске кабельных линий электроснабжения по всей стране», — отметил Ефимов.

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Совокупная выручка кабельных предприятий Москвы по итогам 2021 года составила 31,6 миллиарда рублей, увеличившись с прошлого года на 33,8%.

Промышленным компаниям в Москве предоставляют льготные кредиты и субсидии, а также присваивают специальные статусы.

«За последний год город присвоил статус промышленного комплекса двум производителям кабельно-проводниковой продукции. Благодаря налоговым льготам они смогут ежегодно экономить более 24 миллионов рублей и направлять эти средства на развитие и новые разработки», — рассказал руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Также столичные компании активно работают над импортозамещением иностранной продукции. В 2022 году инженеры научно-производственного предприятия «Спецкабель» создали авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, который будут применять для визуализации параметров полета. Изделие способно заменить зарубежные аналоги.