Вице-мэр Ефимов: приложение Investmoscow скачали почти 13 тысяч раз

Инвестиционный портал Москвы запустил приложение для смартфонов Investmoscow, которое стало мобильным офисом для бизнеса любого формата. За полтора года работы его скачали практически 13 тысяч раз.

Заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов отметил востребованность приложения.

«Оно открывает инвесторам круглосуточный и удобный доступ к цифровым бизнес-сервисам, облегчает старт и ведение своего дела, упрощает взаимодействие между предпринимателями и городскими структурами», — сказал он.

Чтобы предприниматели постоянно оставались на связи с правительством города, в Investmoscow интегрировали два сервиса — линию прямых обращений и «Московский инвестор».

Первый позволяет оперативно проконсультироваться по вопросам ведения бизнеса. В личном кабинете пользователь должен нажать кнопку «Отправить обращение» и заполнить форму, указав сферу деятельности своей компании и выбрав вид обращения. На запрос ответят в разделе «Мои обращения» и продублируют ответ на указанную при регистрации электронную почту.

Среди наиболее часто задаваемых вопросов от инвесторов — процедура проведения торгов и получение финансовой поддержки, нередко поступают и предложения рассмотреть свои проекты.

«Мобильное приложение Investmoscow позволяет предпринимателям получать многие ключевые услуги, доступные в веб-версии, и предлагает уникальный функционал, необходимый для решения бизнес-задач», — добавил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий города Эдуард Лысенко.

По его словам, линия прямых обращений оказалась наиболее востребованным сервисом. В приложении размещают актуальную аналитику и отчеты об инвестиционных проектах, реализуемых в Москве.

«Для города важно, чтобы приложение Investmoscow способствовало формированию благоприятной деловой среды и открывало новые возможности для привлечения инвестиций и масштабирования бизнеса», — подчеркнул Лысенко.

Благодаря сервису «Московский инвестор» появилась возможность сообщить о проблемах при ведении инвестиционной деятельности или предложить варианты улучшения делового климата в городе. Чтобы пользоваться сервисом было удобнее, в него встроили тематический классификатор.

«Предприниматели могут получить разъяснения по вопросам, связанным с землей и недвижимостью, мерами поддержки промышленности, малого и среднего бизнеса, участием в городских торгах, налогообложением, подключением к инженерным сетям, получением лицензий и разрешений, реализацией на территории города девелоперских проектов, комплексным развитием территорий», — заметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Все обращения, пояснил он, профильные структуры правительства Москвы получают напрямую. На рассмотрение большинства из них уходит в среднем четыре рабочих дня.

Приложение Investmoscow позволяет ознакомиться с доступной для аренды или покупки городской недвижимостью. В нем можно изучить документы и условия участия в торгах, а посмотреть на объекты — в режиме 3D. Здесь же есть возможность обратиться за консультацией к специалистам.

Чтобы предприниматели не пропустили интересные лоты, новые и популярные объекты публикуют на главной странице. Во вкладке «Торги» представлен весь перечень недвижимости. При помощи фильтров пользователь отбирает объекты по типу, площади, цене, форме, наличию фотографий и 3D-тура. Оставить заявку на участие в торгах можно здесь же.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте «Экономика Москвы».