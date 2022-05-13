Вице-мэр Ефимов предложил московским бизнесменам арендовать у города 18 помещений

Аренда нежилых помещений пользуется у московских бизнесменов высоким спросом. В 2021 году предприниматели оформили документы на 563 объекта.

«С января по май текущего года состоялось 114 аукционов по аренде нежилых помещений, средний уровень конкуренции по ним достиг 14 участников за лот. Сегодня на торгах представлено еще 18 объектов. Больше всего — 10 — находится в Зеленограде. На западе Москвы предлагается пять помещений — два в центре, одно на севере», — перечислил Ефимов.

Самый большой по площади объект находится в Крылатском. Он располагается на втором этаже спортивного комплекса. Речь идет о помещении площадью 652,9 квадратного метра. Начальная стоимость одного «квадрата» составляет четыре тысячи рублей.

Арендовать можно помещение и поменьше. Объект площадью 302,2 квадратного метра тоже находится в Крылатском. Оба помещения город сдает в аренду на 11 месяцев для открытия кафе. Подать заявку на участие в аукционе можно до 26 мая.

Самые маленькие по метражу объекты расположены в районе Савелки (ЗелАО). На улице Юности можно арендовать девять помещений с максимальной площадью 50,7 квадратного метра. Объекты выставили для размещения офисов. Сроки аренды составляют год, три и пять лет.

Наиболее привлекательные помещения можно арендовать в ЦАО, заявил руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков. В Мещанском районе и Замоскворечье находятся два объекта, которые можно использовать под медицинские цели. Заявки принимаются до 6 июня.

Торги по всем помещениям пройдут в мае и июне. Участвовать в аукционах могут в том числе и индивидуальные предприниматели. Ознакомиться со всеми предложениями для аренды можно на инвестиционном портале Москвы, в разделе «Имущество от города». Для предпринимателей также работает сервис по подбору городских помещений от ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ).

Правительство Москвы усилило поддержку бизнеса и разработало комплекс антикризисных мер. Для предпринимателей сделали программы льготного кредитования и локализации производств на территории города на выгодных условиях. Также в городе повысили финансовую и производственную поддержку бизнеса, ориентированного на импортозамещение. Более подробную информацию о помощи бизнесу можно узнать на сайте Центра поддержки экономики Москвы.

Для изучения сведений об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно зайти на сайт economy.mos.ru.