Вице-мэр Ефимов: первые площади индустриального парка «Руднево» доступны инвесторам

В технополисе «Москва» под размещение производств предлагают свыше 4,5 тысячи квадратных метров. В состав особой экономической зоны войдет индустриальный парк «Руднево». Его первые площади уже доступны инвесторам.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов уточнил, что первую очередь «Руднево» должны сдать в 2022 году.

«На востоке Москвы продолжается строительство перспективной площадки особой экономической зоны „Технополис ‚Москва‘“ — индустриального парка „Руднево“. Сдача в эксплуатацию первой очереди запланирована в этом году. Инвесторы могут претендовать на помещения общей площадью 4,5 тысячи квадратных метров в двух новых корпусах. Заявки от потенциальных арендаторов уже принимаются к рассмотрению», — сказал он.

Индустриальный парк представит собой многофункциональный комплекс, где можно разместить любые виды высокотехнологических производств. Минпромторг РФ включил территорию «Руднево» в федеральный реестр индустриальных парков. В новых корпусах компаниям предложат обосноваться в формате brownfield.

Свыше 280 тысяч «квадратов» производственных площадей разместят на 37 гектарах. Потенциальных инвесторов будут оценивать по нескольким критериям.

«В общей сложности на 37 гектарах возводят более 280 тысяч квадратных метров производственных площадей. Среди критериев оценки потенциального инвестора — экологичность производства и выпускаемой продукции, зарегистрированные права на объекты интеллектуальной собственности, которые будут использоваться при реализации проекта. Также важны уровень локализации производства продукции и наличие ее в реестре российской промышленной продукции Минпромторга России», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Индустриальный парк станет шестым в составе ОЭЗ столицы. Новейшая инфраструктура «Руднево» и удобное расположение рядом с МКАД, аэропортами Жуковский и Домодедово и строящейся Северо-Восточной хордой сделают его привлекательным для представителей высокотехнологичной промышленности.

«После включения индустриального парка в состав технополиса „Москва“ с 2023 года компании смогут воспользоваться всеми преференциями, которые сейчас доступны резидентам особой экономической зоны. В частности, это нулевая ставка налога на землю, имущество и транспорт, ставка налога на прибыль в размере 2%, льготная аренда земли и таможенные льготы», — заметил генеральный директор ОЭЗ «Технополис „Москва“» Геннадий Дегтев.

Экономические требования к инвесторам аналогичны тем, которые выдвигают резидентам технополиса. Чтобы работать на площадке, предприятию в течение пяти лет придется вложить в свой проект минимум 54 тысячи рублей инвестиций из расчета на один квадратный метр взятой в аренду площади. Ставку аренды при этом установили на уровне не менее девяти тысяч рублей за квадратный метр в год.

Необходимый минимум планируемой выручки должен составлять не менее 251 тысячи рублей на квадратный метр за второй календарный год с планируемой даты завершения инвестиций. Средняя зарплата на будущем предприятии не должна оказаться ниже 72 331 рубля в месяц.

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