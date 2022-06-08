Вице-мэр Ефимов: объем производства лекарств в Москве вырос более чем на 24%

Объем производства лекарств в Москве увеличился в январе–апреле на 24,1% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как напомнил заместитель мэра, московские фармпредприятия выпускают препараты для лечения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний, а также расстройств нервной системы и сахарного диабета. Еще они занимаются производством антибиотиков и вакцин.

«За первые четыре месяца 2022 года такие компании поставили заказчикам продукцию на 93,9 миллиарда рублей. Это на 4,4% превышает результат аналогичного периода 2021 года и на 71% — 2020-го», — сообщил Ефимов.

Всего выпуском лекарств в городе занимается 84 предприятия. Общий штат сотрудников насчитывает более 14 тысяч человек. Объем производства увеличивается в том числе благодаря офсетным контрактам.

«По условиям такого договора, инвестор открывает в столице новое производство или модернизирует существующее, а город гарантированно приобретает продукцию компании в течение определенного времени. С 2017 года Москва подписала три таких контракта на поставку препаратов для лечения широкого спектра заболеваний», — отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

Он добавил, что общий объем инвестиций в проекты составит около 10 миллиардов рублей. За первый квартал 2022 года компания «Биокад» выпустила более 125 тысяч упаковок лекарств по офсетному контракту. В 2021 году она произвела порядка 290 тысяч упаковок общей стоимостью более 1,5 миллиарда рублей.

Для московских промышленных предприятий разработали набор антикризисных мер поддержки. Например, компании могут получить льготные кредиты на пополнение оборотных средств, реализацию инвестпрограмм и проектов нежилого строительства. Для этого необходимо обратиться в Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства.

Также мэр Москвы Сергей Собянин уменьшил снизить ставки по льготным кредитам для предприятий и организаций нефинансового сектора экономики и компаний строительной отрасли. Цифры снизились до 9%.

Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.