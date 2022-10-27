Вице-мэр Ефимов: объем контрактов малого и среднего бизнеса на портале поставщиков достиг 36,3 млрд рублей | 360°

Общество 27 октября 2022, 09:17 Вице-мэр Ефимов: объем контрактов малого и среднего бизнеса на портале поставщиков достиг 36,3 млрд рублей Владимир Ефимов, фото: пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Правительства Москвы

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За девять месяцев 2022 года объем контрактов малого и среднего бизнеса на портале поставщиков достиг 36,3 миллиарда рублей, увеличившись почти на 12% по сравнению с 2021-м. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Если сравнивать данные с аналогичным периодом 2020 года, подчеркнул Ефимов, то речь будет идти о росте уже на 51%.

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«В этом году на ресурсе заключили более 215 тысяч контрактов с государственными и муниципальными заказчиками из 39 регионов России на 36,3 миллиарда рублей», — уточил заммэра.

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По словам руководителя столичного департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, представители малого и среднего бизнеса составляют 90% от всех поставщиков на ресурсе. На сегодняшний день там зарегистрировались свыше 281 тысячи предпринимателей со всей России.

«Портал безвозмездно предоставляет им гарантированный канал сбыта продукции и возможность работы с надежными государственными, муниципальными и коммерческими заказчиками», — добавил Щербаков.

Ресурс постоянно модернизируют, добавляя новые функциональные возможности. В этом году на портале увеличили максимальную цену контракта для московских заказчиков. Закупать работы и услуги стало возможно на сумму до трех миллионов рублей, а приобретать товары — на сумму пять миллионов рублей.

Летом на базе портала запустили площадку товарной кооперации. С ее помощью можно закупать сырье и комплектующие для производственных и логистических цепочек. Она позволяет находить новых партнеров, а также предлагать импортозамещающую продукцию потребителям напрямую.

Ежедневно на портале заключают более 1,5 тысячи контрактов. Каталог товаров, работ и услуг насчитывает уже свыше 1,8 миллиона единиц.