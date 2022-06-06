Вице-мэр Ефимов: объем инвестиций азербайджанского бизнеса в экономику Москвы вырос в 4 раза

Азербайджанский бизнес продолжает наращивать инвестиции в экономику Москвы. За последние пять лет накопленный объем инвестиций вырос в четыре раза, заявил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он отметил, что, по данным ЦБ РФ, накопленный объем инвестиций из Азербайджана в Москву на 1 октября 2021 года составлял 467 миллионов долларов.

«За пять лет вложения выросли в 3,8 раза, за год — с октября 2020 по сентябрь 2021 года — на 15,6%», — уточнил вице-мэр.

Среди отраслей, которые больше всего привлекают партнеров, — химическая отрасль и недвижимость. В частности, в Москве с 2013 года работает дочернее предприятие Государственной нефтяной компании Азербайджана. Компания торгует нефтью, нефтепродуктами и нефтехимией на российском рынке — и на бирже, и по прямым контрактам.

Помимо этого, в сфере интересов компании — реализация полимерной продукции собственного производства внутри страны и на территории Таможенного союза.

За минувший год товарооборот между Москвой и Азербайджаном оказался выше показателей 2020 года на 11,8%, превысив отметку в 999 миллионов долларов. В январе 2022 года показатель поднялся на 44,1% по сравнению с тем же периодом в прошлом году и составил около 85 миллионов долларов.

Что импортирует Москва

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский рассказал об объеме экспорта Москвы в Азербайджан. В 2021 году он превысил 424 миллиона долларов, что на 6,6% больше, чем в 2020-м.

По оценке Овчинского, объем импорта в минувшем году вырос на 16% и составил порядка 575 миллионов долларов.

Московские компании в 2021 году поставили в Азербайджан электрические устройства, аппаратуру связи, механическое оборудование и технику, косметику и моющие средства. У республики закупили фрукты, орехи, овощи, напитки, пластмассу и изделия из нее, рассказали в центре «Моспром».

Меры поддержки для компаний

Инвесторы из стран СНГ в Москве могут пользоваться разными мерами поддержками. Также им доступны механизмы государственно-частного партнерства. Среди них, например, концессионные соглашения и контракты жизненного цикла.

В Москве активно реализуется также механизм офсетного контракта, когда инвестор открывает новое производство или модернизирует существующее, а город в течение определенного времени гарантирует загрузку мощностей. В рамках таких проектов земельные участки под строительство новых производств предоставляют по ставке один рубль в год.

Директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев отметил, что компании, которые получили статус промышленного комплекса, технопарка и якорного резидента технопарка, индустриального парка, управляющей компании или инвестиционного приоритетного проекта, могут получать налоговые льготы и финансовую поддержку.

«В апреле мэр Москвы Сергей Собянин принял решение об автоматическом продлении в 2022 году специальных статусов», — напомнил Барашев.

Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства также компенсирует предприятиям часть процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, выплату зарплат, инвестиционные проекты. Для этого фонд получил 10 миллиардов рублей. В конце марта аналогичную сумму предоставили для компенсации процентных ставок по кредитам инвесторов, которые строят объекты нежилого назначения в Москве.