Вице-мэр Ефимов: новый торговый центр в Кузьминках создаст две тысячи рабочих мест

Многофункциональный торговый центр площадью 53,6 тысячи квадратных метров появится за пределами ТТК — на Зеленодольской улице в Кузьминках. Его возведет инвестор по программе стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Строительство торгового комплекса планируют завершить до конца 2023 года. Его появление даст еще две тысячи новых рабочих мест, подчеркнул Ефимов.

Инвестор из структуры «ПИК» уже заключил договор с генеральным подрядчиком. Идет подготовка рабочей документации, стартовали строительно-монтажные работы. Этот проект объединит в себе социальную, рекреационную и развлекательную функции.

В новом ТЦ оборудуют точки розничной торговли и общественного питания, а внешний вид здания гармонично впишется в окружающую среду. Вместе с подземным паркингом площадь объекта составит 68,7 тысячи квадратных метров.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, отличительной особенностью в части архитектурно-конструктивных решений комплекса станут объемные входные группы. Отдельное внимание он обратил на пространственные стеклянные купола атриумов, а также сочетание витражей и перфорированных металлических фасадных панелей.

«На данный момент инвестор подготовил проектную документацию и получил разрешение на строительство объекта», — добавил он.

Программа стимулирования создания мест приложения труда стартовала в Москве еще в 2020 году. Согласно ее условиям, девелоперы могут получить льготу при переоформлении земельных участков под строительство жилья, если они одновременно возводят коммерческие, промышленные или социальные объекты. Таким образом инвесторы получают доходы как от реализации жилья, так и от бизнес-объекта. А у жителей Москвы появляются дополнительные рабочие места.

В этом году программу расширили, добавив в нее объекты, предназначенные для оказания комплексных логистических услуг. Инвесторы также могут взять обязательства по строительству объекта в сжатые сроки, за что им будет положена повышенная льгота. В случае, если срок будет снижен на шесть месяцев или год, льгота вырастет на 5%, если больше чем на год — ее размер поднимется на 10%.