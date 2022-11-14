Общество 14 ноября 2022, 07:17 Вице-мэр Ефимов: Москва заключила десятый договор о выделении земли за рубль в год

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Власти Москвы заключили с инвестором договор о предоставлении в аренду участка по льготной ставке один рубль в год. Организация построит мебельную фабрику в Косино-Ухтомском районе, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Это уже десятый подобный договор в Москве. Компания возведет на востоке города производственный комплекс по изготовлению мебели. Объем инвестиций в проект составит 500 миллионов рублей», — отметил он.

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Реализация проекта позволит увеличить объем производства продукции до 480 тысяч единиц в год. Таким образом, поступления в городской бюджет составят больше 21 миллиона рублей».

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«Договор с предпринимателем заключен на пять лет, в течение которых он построит производственный комплекс площадью свыше 7,6 тысячи квадратных метров. На предприятие возьмут работать 167 человек», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Власти Москвы стали предоставлять инвесторам землю в аренду по ставке один рубль в год с марта 2022 года в рамках антикризисной поддержки предприятий. Решение о выделении участка принимает Градостроительно-земельная комиссия столицы.