Вице-мэр Ефимов: Москва заключила 4000 электронных договоров по сделкам с недвижимостью | 360°

Общество 29 сентября 2022, 11:19 Поделиться Telegram

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Viber Вице-мэр Ефимов: Москва заключила 4000 электронных договоров по сделкам с недвижимостью

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За два неполных года Москва по результатам торгов по продаже и аренде недвижимости заключила 4000 договоров в электронном виде. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Электронные торги в Москве проводят с начала 2014 года. До 2020-го документы по их итогам оформляли в бумажном виде.

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«С начала 2020 года город начал заключать онлайн-сделки по продаже объектов нежилого фонда, а в 2021-м — по аренде помещений и земельных участков. В целом столица оформила в электронном виде уже 4000 договоров с бизнесом и гражданами», — уточнил Ефимов.

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Раньше процедура подготовки и подписания документов с дальнейшей регистрацией права собственности состояла из 11 шагов. Ее вели исключительно на бумаге. Покупателям приходилось лично посещать различные инстанции, подавать, подписывать и получать все необходимые документы.

Министр московского правительства и руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман обратил внимание, что теперь для подписания договора купли-продажи, аренды или акта приема-передачи достаточно нескольких кликов в личном кабинете на Инвестиционном портале Москвы.

«Регистрацией прав в Росреестре занимается Департамент городского имущества. В 2020 году в электронном виде заключили 898 договоров, в 2021-м — 2166. С начала 2022 года — 936», — отметил он.

Всю информацию о выставленной на продажу столичной собственности размещают в разделе портала «Имущество города» с подробным описанием объектов. Потенциальным клиентам дали возможность виртуально осмотреть помещение или здание, оценить его расположение.

Сервисы и возможности ресурса постоянно дорабатывают. В 2022 году появился аналитический раздел. Он позволяет не только оценить инвестиционную привлекательность лота, но и получить необходимую информацию о нем в наглядной графической форме.

«Страница каждого лота стала более информативной: теперь здесь доступны обезличенные данные геоаналитики, сведения об инфраструктуре и транспортной доступности объекта, а всю необходимую документацию можно скачать единым архивом», — сказал замруководителя Департамента информационных технологий Москвы Роман Урнышев.

При заданных параметрах пользователи смогут получить данные по численности населения, поле и возрасте в радиусе от 500 метров от выбранного объекта.

«Информация представлена в виде общей статистики и диаграмм, которые можно настраивать при помощи встроенных фильтров. Опции помогут предпринимателям оценить, подходит ли объект для старта или масштабирования бизнеса в выбранном районе», — заключил он.

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