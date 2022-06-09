Вице-мэр Ефимов: Москва поднялась на второе место в рейтинге государственно-частного партнерства

Москва поднялась в рейтинге регионов России по уровню развития государственно-частного партнерства (ГЧП). В 2021 году столица заняла второе место, сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«По итогам 2021 года Москва поднялась на одну строчку в рейтинге российских регионов по уровню развития государственно-частного партнерства и снова вошла в топ-3 списка. Город стабильно показывает высокие результаты в данной сфере благодаря большому опыту реализации ГЧП-проектов, а также активной работе по развитию механизмов сотрудничества с бизнесом», — заявил Ефимов.

Список составляют специалисты Министерства экономического развития. Они оценивают три фактора: динамику реализации проектов в отчетном году, накопленный опыта за предшествующий период и состояние нормативно-институциональной среды.

«При составлении рейтинга эксперты Минэкономразвития также оценивают работу органов власти, включая их открытость для инвесторов, готовность оказывать консультационную и финансовую поддержку. На данный момент совокупный объем договоров государственно-частного партнерства столицы превышает 1,1 триллиона рублей», — отметил вице-мэр.

Государственно-частное партнерство позволяет выполнять инфраструктурные проекты на взаимовыгодных условиях для бизнеса и города. Москва получает объекты, некоторые из которых остаются в собственности города. В итоге столица уменьшает бюджетные затраты на строительство и реконструкцию объектов.

Москва одной из первых в России начала использовать различные механизмы ГЧП. С их помощью город привлекает инвесторов для реализации социально значимых проектов. Чаще всего используются концессии, офсетные контракты и контракты жизненного цикла (КЖЦ). Выбор механизма зависит от задач, которые решает конкретный проект.

«Практика государственно-частного партнерства в Москве ежегодно набирает обороты. Только в 2021 году объем ГЧП-проектов увеличился более чем на 100 миллиардов рублей. Среди подписанных договоров — 52 контракта жизненного цикла, несколько концессий, офсетный контракт, соглашение о ГЧП», — сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

В качестве примера он привел школу, которая появится на территории Инновационного центра «Сколково». Еще две концессии позволят привлечь средства для улучшения экологии. Инвесторы создадут предприятия по переработке илового осадка сточных вод Люберецких и Курьяновских очистных сооружений.

Благодаря контрактам жизненного цикла Москва обновляет подвижной состав общественного транспорта и приобретает современную медицинскую технику для лечебных учреждений. С 2014 года объем подобных соглашений превысил 536 миллиардов рублей. В 2021 году город подписал договоры на 60 миллиардов рублей, предусматривающие поставку и сервисное обслуживание 400 электробусов и 760 единиц современного медоборудования.

По условиям офсетного контракта инвесторы открывают в Москве новые производства или модернизирует существующие, а город гарантированно приобретает продукцию компании в течение определенного времени. Столица заключила уже пять таких контрактов. Объем инвестиций по всем офсетам составляет 12,9 миллиарда рублей.

ГЧП-проекты в Москве на всех этапах реализации сопровождают специалисты Городского агентства управления инвестициями. Они отвечают за соответствующие экономические и юридические условия.

«В 2021 году город подписал также первое ГЧП-соглашение в сфере экологии — по сбору и обработке вышедшей из строя электронной и электрической техники для ее последующей утилизации. Столица передаст инвестору неиспользуемые объекты капитального строительства, которые тот реконструирует под пункты сбора и оснастит необходимым оборудованием», — рассказал директор Городского агентства управления инвестициями Артем Барашев.

Он пояснил, что проект поможет снизить неблагоприятное воздействие на окружающую среду, а также позволит создать полный цикл утилизации электронного лома

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