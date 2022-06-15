Вице-мэр Ефимов: московские застройщики вернули 5,8 млрд рублей благодаря антикризисным мерам поддержки

Благодаря антикризисным мерам поддержки, введенным в Москве, столичные застройщики уже вернули банковские гарантии на общую сумму 5,8 миллиарда рублей. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Меры поддержки застройщиков, утвержденные мэром Сергеем Собяниным, подразумевают, что собственники земли, которые заключили соглашение о создании мест приложения труда и предоставили банковскую гарантию, могут вернуть документ, требовавшийся при оформлении рассрочки по платежам за изменение вида разрешенного использования территории (ВРИ). За два месяца такой возможностью воспользовались три собственника 15 земельных участков.

Для изменения ВРИ участка собственник вносит в бюджет города выплаты, размер которых зависит от места расположения земли и разницы в кадастровой стоимости территории до и после преобразования правового статуса. Сумму можно заплатить как всю сразу, так и в рассрочку, но в последнем случае нужна банковская гарантия для подтверждения последующих выплат. Однако заключая договор на создание места приложения труда (офиса, промышленного, социального или торгового объекта, спортивного или образовательного объекта, объекта науки, культуры, здравоохранения и общепита), инвестор тоже предоставляет в правительство банковскую гарантию.

«Благодаря мере антикризисной поддержки такое дублирование банковских гарантий устраняется. Застройщики могут сэкономить на процентах, которые начисляются банком за использование своей гарантии», — пояснил Владимир Ефимов.

Девелоперы могут вернуть гарантию за смену ВРИ.

На данный момент такой поддержкой воспользовались АО СЗ «Рублево-Архангельское» (входит в группу ПАО «Сбербанк»), ООО «Группа компаний ФСК и СЗ „Лидеры строительной отрасли“». Застройщики, вернувшие банковские гарантии, возводят комплексы в Рублево-Архангельском, а также в Молжанинове и Хорошево-Мневниках.

Доступ к преференциям

«Чтобы воспользоваться льготой, необходимо письменно обратиться в департамент городского имущества города Москвы. Это можно сделать через электронную приемную или по электронной почте департамента», — рассказал министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Городская программа стимулирования создания мест приложения труда появилась в 2020 году. Ее разработали для привлечения бизнеса к строительству объектов и созданию рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца (ТТК) и МКАД. Программа подразумевает, что застройщики многоэтажек, которые одновременно с жильем в столице возводят на указанной территории места приложения труда, получают отсрочку по плате за изменение ВРИ участка под многоквартирный дом, а затем — если выполнят обязательства — и льготу.

По данным главы департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, город уже заключил 18 соглашений о создании мест приложения труда. Инвесторы возведут семь школ и шесть детсадов, семь деловых центров, шесть технопарков, два торгово-офисных здания, два ТРЦ и производственный комплекс. Общий объем инвестиций — 85,2 миллиарда рублей. Объекты сдадут в период с 2023 по 2026 год, в итоге за пределами ТТК появится почти 30 тысяч новых рабочих мест.

«В этом году мы расширили застройщикам доступ к преференциям. Теперь инвесторы в рамках программы могут строить объекты, предназначенные для логистических услуг. Более того, девелоперы могут получить повышенную льготу при сокращении срока строительства», — рассказал Владислав Овчинский.

По его мнению, это поможет привлечь новых девелоперов к строительству коммерческих и социальных объектов за пределами ТТК и, таким образом, «снизить маятниковую миграцию».

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