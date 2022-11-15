Общество 15 ноября 2022, 07:15 Вице-мэр Ефимов: льготную программу «1 рубль за квадратный метр» расширили в Москве

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В Москве расширили льготную программу «1 рубль за квадратный метр». Теперь ее участниками могут воспользоваться предприниматели, которые хотят развивать в столице гостиничный бизнес. До конца 2022 года на торги выставят исторический особняк в Таганском районе города, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

О расширении в столице льготной программы аренды «1 рубль за квадратный метр в год» ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин. Теперь у инвесторов появилась возможность восстановить объект культурного наследия и разместить там гостиницу. До конца года город выставит на торги первое подобное сооружение.

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«Предприниматели, которые хотят развивать в столице гостиничный бизнес, теперь могут присоединиться к льготной программе и арендовать здание под отель по ставке один рубль за квадратный метр в год. До конца этого года на торги будет выставлен исторический особняк в Таганском районе столицы, где в XIX веке родились и жили художники — братья Сергей и Константин Коровины. Договор с победителем аукциона будет заключен на 20 лет», — сообщил Ефимов.

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Дом, о котором идет речь, является единственной сохранившейся постройкой усадьбы Коровиных в Рогожской слободе. Дед и отец художников занимались извозом, но не выдержав конкуренции с железной дорогой со временем разорились. Расположенная между нынешним Товарищеским и Большим Рогожским переулками часть имения после этого перешла к купцам Ершовым. Они владели зданием до 1917 года. В середине ХХ века изначально деревянный второй этах имения заменили на кирпичный.

«Двухэтажное здание, которое будет выставлено на торги, является объектом культурного наследия и имеет площадь 255,7 квадратного метра. Оно расположено в Товарищеском переулке, дом 24, строение 4», — отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Он добавил, что состояние сооружения удовлетворительное, но постройка нуждается в проведении реставрации. На восстановление объекта у инвестора будет пять лет.

Для присоединения к льготной программе аренды инвесторам надо будет поучаствовать в аукционах. В вопросе обычного здания, победитель торгов обязуется в течение 18 месяцев провести капитальный ремонт сооружения, ели объект является культурным наследием, то реставрационно-восстановительные работы необходимо закончить за пять лет.

Также номерной фонд должен занимать не менее 75% общей площади сооружения. Гостиница должна пройти классификацию и получить категорию три, четыре или пять звезд. Это основание для перехода на льготную ставку аренды — один рубль за квадратный метр в год.

Информацию о торгах и подробную лотовую документацию опубликуют на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Торги». Также она появится на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов.