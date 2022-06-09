Вице-мэр Ефимов: инвесторы построят в Москве два детских сада и две школы по договорам участия

Две новые школы и два детских сада появятся в столице. Образовательные учреждения построят и безвозмездно передадут городу инвесторы. Работу проведут по договорам участия, согласованным департаментом городского имущества. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Зимой 2021 года мэр столицы Сергей Собянин утвердил новый порядок работы застройщиков. Теперь девелоперы заключают с городом договоры участия в развитии и благоустройстве территорий. Это значит, что инвесторы строят различные объекты рядом с новыми жилыми кварталами, а затем передают их в собственность Москвы.

«Город согласовал договоры участия, по которым инвесторы построят на собственных земельных участках и безвозмездно передадут Москве два детских сада и две школы. Посещать эти учебные заведения смогут почти 1,2 тысячи детей. Ориентировочная стоимость объектов превысит 2,6 миллиарда рублей», — отметил Ефимов.

Новые детские сады и школы появятся на северо-востоке и юго-востоке города.

По договорам участия девелоперы могут предоставить столице только те объекты капитального строительства, которые соответствуют определенным требованиям. Профильные ведомства следят за соблюдением всех норм на каждом этапе строительства. Столичный департамент городского имущества принимает объект в собственность после одобрения специалистов.

«Согласно утвержденным договорам участия, на Южнопортовой улице появятся школа на 500 мест и детский сад на 225 мест, а в Огородном проезде построят образовательную организацию на 320 школьных и 140 дошкольных мест. Все объекты будут введены в эксплуатацию в 2027–2028 годах. Объемы застройки станут известны после завершения проектных работ», — уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Более подробную информацию об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте economy.mos.ru.