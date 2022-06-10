Вице-мэр Ефимов: инвестор построит в Москве комплекс по изготовлению комплектующих для пожарной техники

Производственный комплекс по изготовлению комплектующих для пожарной техники появится на севере Москвы. Строительством займется инвестор, которому город выделил земельный участок по ставке аренды один рубль в год. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«В рамках договора аренды инвестор возведет производственный комплекс по изготовлению комплектующих для специальной пожарной техники общей площадью 17,3 тысячи квадратных метров. Это уже третье производство, которое получило землю по льготной ставке аренды один рубль в год», — рассказал Ефимов.

Он добавил, что после завершения строительства появятся 150 новых рабочих мест. Ежегодные налоговые отчисления в городской бюджет составят 35 миллионов рублей. Подобной льготой могут воспользоваться предприниматели, готовые развивать промышленность в Москве и создавать новые рабочие места. Решение о сдаче объекта в аренду «СТ-АВТО» приняли на заседании Градостроительно-земельной комиссии (ГЗК) города.

«Сейчас инвестору предоставлено 1,15 гектара земли для строительства производства. Предприятие будет возведено как масштабный инвестиционный проект, для таких объектов по решению ГЗК город предоставляет землю без проведения торгов сроком на пять лет», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Земельный участок находится на Ленинградском шоссе, рядом с владением 304. Здесь построят двухэтажное производственное здание и административный корпус.

«Объект расположится по соседству с существующей площадкой, которая занимает 0,127 гектара. Расширение производства позволит в три раза увеличить количество сотрудников и в 2,6 раза — налоговые отчисления в бюджет Москвы», — пояснил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики столицы Владислав Овчинский.

На территории города уже сдали в аренду два участка по льготной ставке один рубль в год. Инвесторы построят инженерный корпус площадью почти 10 тысяч квадратных метров и объект пищевой промышленности общей площадью 39 тысяч квадратных метров.

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