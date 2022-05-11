Вице-мэр Ефимов: число субъектов малого и среднего бизнеса в Москве превысило 805 тысяч

Число субъектов малого и среднего бизнеса в Москве уже превысило 805 тысяч, рассказал заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. По его данным, это почти на 7% выше по сравнению с показателем прошлого года.

Ефимов уточнил, что только за первые три месяца этого года количество юрлиц увеличилось на 3%, а индивидуальных предпринимателей стало больше на 4%. В общей сложности к середине апреля в Москве, согласно данным реестров, числилось 805,3 тысячи представителей малого и среднего бизнеса.

Рост активности малого и среднего бизнеса в Москве наблюдался с июля 2021 года по март этого года. Самой растущей стала сфера торговли и строительства. Также в лидерах — профессионально-техническая и научная сферы, отметил Ефимов.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов уточнил, что более 30% субъектов МСП (или более 244 тысяч) в Москве заняты в сфере торговли.

Профессиональная, научная и техническая деятельность — на втором месте по популярности (107,5 тысячи, или 13,4% представителей МСП). Строительство — на третьей строчке, в этой сфере занято 73,5 тысячи (9,2%) малых и средних предприятий и ИП. Далее следуют операции с недвижимостью и область информации и связи.

Самозанятость также стала одним из самых быстрорастущих сегментов малого и среднего бизнеса в Москве. По данным главы департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексея Фурсина, самозанятые составляют более 13% от общего числа трудоспособного населения столицы. Каждый месяц эта категория увеличивается почти на 35-40 тысяч человек.

Чтобы людям было проще адаптироваться и понять свои возможности и пути для роста в новом статусе, на сайте «Малого бизнеса Москвы» была создана цифровая экосистема «Все о самозанятости от А до Я». Там можно найти обучающие программы и полезные услуги.