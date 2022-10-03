Вице-мэр Ефимов: число самозанятых в Москве превысило 1,1 миллиона человек | 360°

Общество 03 октября 2022, 07:15 Поделиться Telegram

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Viber Вице-мэр Ефимов: число самозанятых в Москве превысило 1,1 миллиона человек freepik.com

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В Москве на 1 сентября число плательщиков налога на профессиональный доход превысило 1,1 миллиона человек и составило 20% от общего количества самозанятых, зарегистрированных на территории России. За восемь месяцев 2022 года они перечислили в бюджет 7,6 миллиарда рублей. Цифра на 72% превысила показатель за аналогичный прошлогодний период, отметил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Москвичи активно пользуются налоговым режимом «Налог на профессиональный доход». С января по август число самозанятых в столице увеличилось на 241 тысячу человек.

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«Их суммарный доход с начала 2019 года, когда в Москве ввели этот налоговый режим, к 1 сентября 2022 года достиг 483 миллиардов рублей, причем 165 миллиардов рублей они заработали за восемь месяцев этого года», — уточнил Ефимов.

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Пассажирские перевозки, доставка, сдача квартир в аренду, реклама и маркетинг стали наиболее популярными видами деятельности у самозанятых, указавших их при регистрации.

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева напомнила, что город одним из первых в стране ввел «Налог на профессиональный доход», став примером для других российских регионов по применению этого налогового режима.

«В качестве самозанятых в столице регистрируется в среднем 30 тысяч человек в месяц», — сказала она.

В августе самозанятые выдали клиентам 7,2 миллиона чеков — на 80% больше, чем год назад. Средний размер чека по итогам этого месяца достиг 2775 рублей и вырос на 66%, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года.

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