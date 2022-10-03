Вице-мэр Ефимов: число самозанятых в Москве превысило 1,1 миллиона человек | 360°

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Криминал
03 октября 2022, 07:56
Буйного пассажира высадили из самолета в Толмачево
Мир
03 октября 2022, 07:45
Турция сообщила о «большом шаге» по добыче газа в Черном море
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Спецоперация
03 октября 2022, 07:32
«Сбить ракету невозможно». Военные показали работу ОТРК «Искандер»
Образование
03 октября 2022, 07:20
Спрос на обучение по рабочим специальностям вырос в ОЭЗ «Технополис Москва»
Армия
03 октября 2022, 07:19
Производство РСЗО «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» выросло в разы
Общество
03 октября 2022, 07:15
Вице-мэр Ефимов: число самозанятых в Москве превысило 1,1 миллиона человек
Происшествия
03 октября 2022, 07:05
Пилота осудят за жесткую посадку вертолета в лесу Красноярского края
Спецоперация
03 октября 2022, 06:41
Украинские войска обстреляли Донецк и поселок Каштановое снарядами крупного калибра
Деньги
03 октября 2022, 06:23
Экономист Бабин предупредил о падении курса рубля к юаню