Вице-мэр Ефимов: более 400 тысяч закупок прошли через Портал поставщиков за девять месяцев | 360°

Общество 16 октября 2022, 09:28 Поделиться Telegram

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Viber Вице-мэр Ефимов: более 400 тысяч закупок прошли через Портал поставщиков за девять месяцев РИА Новости

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Более 400 тысяч закупок на сумму 61,8 миллиарда рублей прошли через Портал поставщиков за первые девять месяцев этого года. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что этот результат сопоставим с аналогичным периодом в прошлом году.

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«За девять месяцев этого года на Портале поставщиков было проведено более 400 тысяч закупок на сумму почти 62 миллиарда рублей. Эти результаты сопоставимы с показателями за аналогичный период 2021 года. Кроме того, они на 20% превышают значения января — сентября 2020 года и на 75% - 2019 года, когда за те же месяцы состоялось 228,7 тысячи закупок», — отметил Ефимов.

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Портал поставщиков автоматизирует проведения закупок малого объема, что удобно для столичных предпринимателей. Ежедневно там заключаются более 1,5 тысяч контрактов, а общий каталог представленных товаров превышает 1,8 миллиона единиц.

«По итогам девяти месяцев доля Москвы на Портале превысила 51%. Так, с января по сентябрь объем закупок городских заказчиков составил 31,8 миллиарда рублей», — отметил руководитель столичного Департамента по конкурентной политике Иван Щербаков.

В список других активных регионов, которые заключили контракты на суммы более трех миллиардов рублей вошли Ямало-Ненецкий автономный округ и Пермский край с результатами 3,9 миллиарда и три милларда рублей соответственно. Новичок портала поставщиков Нижегородская область заключила контракты на сумму в 842 миллиона рублей.

В этом году Портал поставщиков увеличил максимальную стоимость контракта для московских заказчиков с 600 тысяч рублей до трех миллионов рублей при оплате работы или услуг и до пять миллионов рублей - на покупку товаров.

С этого года принимать участие в закупках могут не только компании, но и индивидуальные предприниматели и самозанятые. Всего в этом году через Портал прошли 500 контрактов, где заказчиками стали физические лица.

На Портале также предусмотрены сделки между коммерческими организациями. Для закупки одинаковых товаров предприниматели одного региона могут объединиться, чтобы увеличить цену контракта и снизить стоимость каждой единицы товара. Уже прошло 40 таких закупок.

Также летом этого года на Портале появилась Площадка товарной кооперации. Там производители товаров могут найти партнеров, а также ресурсы и комплектующие для создания оригинальной и импортозамещающей продукции.

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