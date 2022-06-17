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    17 июня 2022, 09:13

    Вице-мэр Ефимов: более 40 участков реорганизуют в Москве по проекту «Индустриальные кварталы»

    Александра Ломейко

    В Москве с начала 2022 года одобрили 46 проектов комплексного развития территорий по проекту «Индустриальные кварталы». Реорганизация участков общей площадью 570 гектаров даст городу еще 150 тысяч рабочих мест.

    Вице-мэр Ефимов: более 40 участков реорганизуют в Москве по проекту «Индустриальные кварталы»

    Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об этом на полях Петербургского международного экономического форума.

    «За первые пять месяцев текущего года в Москве одобрили проекты решений о комплексном развитии 46 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в девяти столичных округах. Общая площадь этих объектов превышает 570 гектаров, а размеры участков варьируются от 0,36 до 51,3 гектара», — уточнил он.

    В строительство индустриальных кварталов планируют вложить свыше 2,2 триллиона рублей. А после реализации проектов бюджет столицы ежегодно будет получать 315 миллиардов.

    В Северо-Восточном административном округе Москвы находится больше всего участков — 14. Еще восемь расположились в ЮВАО, в Восточном их шесть, а в Северном и Западном — по пять. Четыре участка — в ЮЗАО, два — в СЗАО, в Центральном и Зеленоградском округах — по одному.

    До сих пор использование указанных территорий было неэффективным. В большинстве своем на них находились склады и самострои, или же участки оказались заброшенными. Собственники смогут провести реорганизацию пространства.

    В случае отказа в дело вступит либо сам город, либо привлеченные по результатам торгов инвесторы. Тогда правообладателям участков выплатят компенсацию в размере рыночной стоимости земли и объектов на ней.

    Министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на 46 участках планируют построить свыше 11 миллионов квадратных метров недвижимости.

    «Новые индустриальные кварталы станут удобными пространствами для жизни и работы», — заметил он.

    Высокотехнологичные производства расположат на площади около 1,2 миллиона «квадратов». Почти пять миллионов квадратных метров выделили под строительство общественно-деловых зданий.

    «Также в рамках проекта „Индустриальные кварталы“ на указанных территориях создадут пять миллионов квадратных метров жилья», — пояснил Гаман.

    Всего по проекту «Индустриальные кварталы» в Москве преобразуют около двух тысяч гектаров территорий. Город получит около 550 тысяч новых рабочих мест. В проект инвестируют семь триллионов рублей, а за счет реализации программы в бюджет поступит порядка трех триллионов. Ежегодный объем налоговых поступлений после завершения проекта оценили в один триллион рублей при текущем уровне цен.