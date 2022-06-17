Вице-мэр Ефимов: более 40 участков реорганизуют в Москве по проекту «Индустриальные кварталы»

В Москве с начала 2022 года одобрили 46 проектов комплексного развития территорий по проекту «Индустриальные кварталы». Реорганизация участков общей площадью 570 гектаров даст городу еще 150 тысяч рабочих мест.

Заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал об этом на полях Петербургского международного экономического форума.

«За первые пять месяцев текущего года в Москве одобрили проекты решений о комплексном развитии 46 участков бывших промзон и неэффективно используемых территорий в девяти столичных округах. Общая площадь этих объектов превышает 570 гектаров, а размеры участков варьируются от 0,36 до 51,3 гектара», — уточнил он.

В строительство индустриальных кварталов планируют вложить свыше 2,2 триллиона рублей. А после реализации проектов бюджет столицы ежегодно будет получать 315 миллиардов.

В Северо-Восточном административном округе Москвы находится больше всего участков — 14. Еще восемь расположились в ЮВАО, в Восточном их шесть, а в Северном и Западном — по пять. Четыре участка — в ЮЗАО, два — в СЗАО, в Центральном и Зеленоградском округах — по одному.

До сих пор использование указанных территорий было неэффективным. В большинстве своем на них находились склады и самострои, или же участки оказались заброшенными. Собственники смогут провести реорганизацию пространства.

В случае отказа в дело вступит либо сам город, либо привлеченные по результатам торгов инвесторы. Тогда правообладателям участков выплатят компенсацию в размере рыночной стоимости земли и объектов на ней.

Министр правительства Москвы и руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что на 46 участках планируют построить свыше 11 миллионов квадратных метров недвижимости.

«Новые индустриальные кварталы станут удобными пространствами для жизни и работы», — заметил он.

Высокотехнологичные производства расположат на площади около 1,2 миллиона «квадратов». Почти пять миллионов квадратных метров выделили под строительство общественно-деловых зданий.

«Также в рамках проекта „Индустриальные кварталы“ на указанных территориях создадут пять миллионов квадратных метров жилья», — пояснил Гаман.

Всего по проекту «Индустриальные кварталы» в Москве преобразуют около двух тысяч гектаров территорий. Город получит около 550 тысяч новых рабочих мест. В проект инвестируют семь триллионов рублей, а за счет реализации программы в бюджет поступит порядка трех триллионов. Ежегодный объем налоговых поступлений после завершения проекта оценили в один триллион рублей при текущем уровне цен.