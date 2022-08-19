Вице-мэр Ефимов: более 1,7 тысячи рабочих мест создадут инвесторы в Хорошево-Мневниках

Деловой центр, школу и детский сад общей площадью 74,8 тысячи квадратных метров построят в районе Хорошево-Мневники. Их возведут инвесторы по программе создания мест приложения труда. Благодаря этому в районе появится более 1,7 тысячи новых рабочих мест, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

В реализацию проектов инвестор вложит более девяти миллиардов рублей, отметил вице-мэр столицы. Строительство будут вести компании из структуры ГК ФСК.

«Программа по созданию мест приложения труда выгодна как для города, так и для инвестора, поскольку объекты, возведенные по ней, станут дополнительным центром притяжения и социальной составляющей для всего района», — отметил директор по развитию коммерческой недвижимости ГК ФСК Сергей Пшеничников.

В рамках первого соглашения инвестор построит деловой центр на улице Шеногина площадью 56 тысяч квадратных метров. В строительство вложат 7,4 миллиарда рублей. В здании будут не только офисы, но и точки общепита, и торговые площади. Здесь смогут работать свыше 1,6 тысячи человек.

Офисное здание, попадающее под программу создания мест приложения труда, будет находиться рядом со строящимся ЖК. Таким образом, проект реализуют согласно задаче сбалансированной застройки спальных районов Москвы.

По словам главы департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского, инвестор также взял на себя обязательство по строительству двух образовательных объектов на улице Шеногина. Это школа и детсад общей площадью почти 18,8 тысячи квадратных метров. Они создадут 119 рабочих мест.

«Более того, в школе будут оборудованы профильные учебные классы, спортивный и хореографический залы, актовый зал с эстрадой, а также библиотека, медицинский и логопедический кабинеты», — добавил Овчинский.

Более подробная информация об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы опубликована на сайте economy.mos.ru.