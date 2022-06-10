Вице-мэр Бочкарев оценил готовность депо «Нижегородское» в 75%

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев прокомментировал ход строительства электродепо «Нижегородское». По его словам, его готовность составляет не менее 75%. Об это написало ИА НСН.

«Практически завершен второй этап — объекты, обеспечивающие депо электроэнергией. В рамках третьего этапа на 80% построен отстойно-ремонтный корпус с производственными мастерскими, возводятся здания эксплуатационного персонала, мотодепо и пост электрической централизации», — сообщил Бочкарев.

Депо займет территорию в 17 гектаров и создаст в будущем около 850 рабочих мест. Там будет введено в эксплуатацию более 50 зданий и сооружений.

Электродепо «Нижегородское» возводят на месте вагоностроительного завода имени Войтовича.