Вице-губернатор Санкт-Петербурга пожелал врачам скорее вернуться к своим основным специальностям

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев пожелал врачам на Новый год возможности скорее вернуться к своим основным специальностям. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

«Я знаю, как люди соскучились по своей основной работе, ведь сейчас все специалисты — хирурги, стоматологи, кардиологи, гинекологи — стали инфекционистами. Но это станет возможно, когда мы справимся с пандемией», — сказал Эргашев.

Также он поделился насчет своих планах на посту вице-губернатора Санкт-Петербурга. Эргашев рассказал, что планирует развивать систему здравоохранения в городе. Он уточнил, что хочет сделать все для того, что Петербург стал лучшим городом в стране по уровню медицины.