Вице-губернатор Петербурга заверил, что город готов ко второй волне коронавируса

По словам Эргашева, по особому указанию в течение двух суток могут дополнительно открыть временные инфекционные отделения на 600 коек в СПб ГБУЗ «Городская больница № 40 Курортного района» и на 1000 коек в СПб ГБУЗ «Госпиталь для ветеранов войн».

Кроме того, в течение 72 часов возможно перепрофилирование 7839 коек в городских стационарах.

«В случае дальнейшего ухудшения эпидемической ситуации дополнительно будут задействованы койки других медицинских организаций, в том числе федерального подчинения», — добавил собеседник издания.