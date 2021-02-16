Вице-губернатор Петербурга решил уйти в отставку

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин подал заявление об отставке. При этом он еще не решил, чем именно будет заниматься после своего ухода с должности.

О подаче заявления вице-губернатор сообщил «Коммерсанту». По словам Елина, все поставленные задачи на своем посту он выполнил. Он также отметил, что пока не знает, чем будет заниматься в дальнейшем. Причины ухода с должности вице-губернатора пока неизвестны.

Евгений Елин стал вице-губернатором Петербурга в январе 2019 года. Он координировал работу комитета имущественных отношений города, комитета по промышленной политике, инновациям и торговле. Также в его обязанности входило курирование деятельности комитета по госзаказу и комитета по экономической политике и стратегическому планированию.

Елин родился 8 мая 1962 года. Окончил Ленинградский политехнический институт имени Калинина. После этого начал работать в НИИ объединения «Электросила». За годы своей карьеры успел побывать на должности заместителя главы Минэкономики. Кроме того, был исполняющим обязанности министра экономического развития.