Вице-губернатор Петербурга рассказал о мерах по сдерживанию коронавируса

Чиновник заметил, что сейчас петербургская система здравоохранения выдерживает очень непростое испытание пандемией. Но, по его словам, городские власти заранее подготовились к осеннему всплеску заболеваемости.

«Помощь больным с новой коронавирусной инфекцией и внебольничными пневмониями оказывается в 16 городских и 4 федеральных стационарах, в том числе в Первом медицинском университете, Педиатрическом университете, СЗГМУ им. Мечникова, Клинической больнице № 122 им. Л. Г. Соколова. В городе развернуто 10 846 инфекционных коек, по состоянию на 26 ноября свободно 8,9%», — уточнил собеседник издания.

Он добавил, что в случае необходимости задействуют мощности еще трех федеральных учреждений.