Вице-губернатор Петербурга рассказал, когда начнется вакцинация от гриппа
Вице-губернатор Северной столицы Олег Эргашев рассказал «Петербургскому дневнику», что начало прививочной кампании от гриппа запланировано с 21 августа.
По словам чиновника, от гриппа планируется привить 2,8 миллиона человек, из которых 488 - дети. Пациентам из групп риска и беременным женщинам будет уделено особое внимание.
«Дополнительно за счет средств городского бюджета планируется закупить более 117 тысяч вакцин против гриппа. Кроме того, 93 тысячи детей от рождения до двух лет будут привиты от пневмококковой инфекции», — добавил собеседник издания.