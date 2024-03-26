Общество 26 марта 2024, 18:17 Вице-губернатор Петербурга Пиотровский сообщил о старте регистрации на забег «Бегом с Дневником»

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Регистрация на третий благотворительный забег газеты «Петербургский дневник» «Бегом с Дневником» началась сегодня, 26 марта. Об этом сообщил сайт издания со ссылкой на Telegram-канал вице-губернатора Северной столицы Бориса Пиотровского.

Мероприятие состоится 26 мая в Приморском парке Победы. Участникам будут предложены две дистанции по 5 и 10 километров. Кроме того, впервые пройдут детские старты.

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Все спортсмены получат уникальные медали. Победителей наградят кубками и ценными призами. Вырученные от продажи слотов средства направят на приобретение медицинского оборудования для подопечных городского хосписа.