Общество 19 июля 2023, 14:50 Вице-губернатор Петербурга Пиотровский предложил увековечить память Михаила Горшенева

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Вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в разговоре с «Петербургским дневником» предложил увековечить память солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева.

По слова Пиотровского, в городе все чаще появляются граффити в честь музыканта, и это говорит о том, что горожане хотят сохранить память о «Короле и Шуте».

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Пиотровский добавил, что необходимо посоветоваться с членами семьи Горшенева и фанатами группы и найти какое-то место, чтобы достойно увековечить память музыканта.