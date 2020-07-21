Вице-губернатор Петербурга назвал основные условия для открытия ТЦ

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин назвал основные условия для открытия торговых центров в городе после 26 июля.

Для сохранения безопасности здоровья горожан предпримут ряд важных мер. Например, в ТЦ пока не откроются фуд-корты и развлекательные площадки.

«Для сохранения эпидемиологической безопасности будет обеспечен ряд действий. Торговые центры будут работать без фуд-кортов и развлекательных площадок. Роспотребнадзор разработал определенные стандарты для залов и требования к посетителям», — процитировало вице-губернатора ИА «Невские новости».

Елин объяснил, что крупные магазины были закрыты на протяжении долгого времени, так как этого требовала ситуация с распространением коронавируса. Так, была сформирована очередность снятия ограничений. По его словам, ТЦ в условиях пандемии COVID-19 являются объектами повышенной опасности.

Елин заключил, что окончательное решение относительно даты открытия центров в настоящий момент не принято.