Вице-губернатор Кузбасса предложил улучшить экологию региона за счет местных жителей

Андрей Панов на своей странице в Instagram рассказал, что многие местные жители покупают уголь, чтобы отапливать свои дома. И в целях экономии покупают продукцию не самого высокого качества. По словам чиновника, из-за такого плохого угля количество вредных выбросов в воздух вырастает и, соответственно, ухудшается экология региона.

Панов отметил, что, если перейти на уголь марки Т, экологию можно заметно улучшить. Вот только он дороже, чем те марки, которые сейчас покупают местные жители.

«Все ли будут готовы платить за него, а в итоге — за экологию?» — поинтересовался он.

Пользователи Сети не оценили такую идею.

«Опять жители виноваты, что не тем углем печки топят», — возмутилась подписчица anastasia_l3z.

«Отличные исследования, нужно субсидировать покупку этого угля из областного бюджета, а не брать лишние деньги с населения», — подал идею alexeypoh.

«Весь цивилизованный мир получает тепло от газа или электричества, в том числе угольные регионы постсоветского пространства: Донбасс, Ростов, Воркута. Почему Кузбасс до сих пор „дышит“ углем, непонятно…» — задался вопросом litvinenkoandre.