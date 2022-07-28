Вице-губернатор Кубани Минькова извинилась перед родителями за грубый ответ

Заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в Telegram-канале объяснила резкие высказывания в адрес недовольных родителей первоклассников. Она признала, что ее слова могли прозвучать некорректно.

Накануне Минькова встречалась с жителями микрорайона Губернский в Краснодаре. Одна из участниц встречи пожаловалась, что ее супруг работает в другом регионе, а она живет одна с двумя детьми и не может водить ребенка пешком в другую школу. В ответ замгубернатора заявила, что это «ее выбор — заводить детей». Видео опубликовало издание 93.ru.

Допускаю, что какие-то мои фразы прозвучали резко, никого не хотела задеть или обвинить. Разговор получился действительно напряженным. Прошу меня извинить, если мои слова прозвучали обидно Анна Минькова замгубернатора Краснодарского края

Минькова добавила, что власти региона стараются сделать максимум для детей и для всех приезжающих на Кубань людей.

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