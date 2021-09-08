Вице-губернатор Хромушин сообщил о двух погибших при взрыве газа в Ногинске

Вице-губернатор Евгений Хромушин сообщил, что при взрыве газа в Ногинске погибли два человека. Местонахождение еще пятерых жильцов пока не установлено.

«На данный момент у нас два найденных тела погибших, пять человек не выходят на связь, мы не знаем их статус — предположений делать не будем. Пострадали всего 15 человек, тяжелых двое, все в больницах», — сказал Хромушин.

Дом будет приведен в порядок, отремонтирован, чтобы люди въехали в полноценные квартиры с отделкой. По всей цепочке будут заменены газовые плиты на современные Евгений Хромушин

Ранее стало известно, что число пострадавших при взрыве в многоэтажном доме в Ногинске достигло 14 человек. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать им помощь: каждому выплатят от 100 до 500 тысяч рублей — в зависимости от степени тяжести их ранений. Семьи погибших получат по одному миллиону рублей.

Кроме того, люди из разрушенных и поврежденных квартир получат экстренную социальную помощь в размере 30 тысяч рублей на члена семьи. Если человек жил один, он получит 50 тысяч рублей.

Взрыв в девятиэтажном доме произошел утром 8 сентября. В результате произошло частичное обрушение второго, третьего и четвертого этажей одного из-подъездов. Есть риск, что может обрушиться еще и пятый этаж. Восстановление дома займет шесть-восемь месяцев: в результате взрыва полностью разрушенными оказались восемь квартир, еще 24 — пострадали.