Вице-адмирал Юрий Сухачев умер в возрасте 75 лет

В Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ России сообщили о смерти вице-адмирала Юрия Сухачева. Он скончался 30 мая. Сухачев занимался расследованием трагедии подлодки «Курск».

Военачальник умер на 76-м году жизни. Похороны вице-адмирала пройдут Серафимовском кладбище на участке Ветеранов ВМФ.

Прощание с Сухачевым пройдет 2 июня. Отпевание состоится в 11:30 в Никольском Морском соборе. Похороны пройдут в 14:00. В Ленинградском дворце молодежи в 16:00 состоится поминальный обед.

Вице-адмирал входил в состав правительственной комиссии, занимавшейся расследованием гибели подводной лодки «Курск» в 2000 году. Сухачев участвовал в разработке проекта и в подъеме «Курска», руководил работой водолазов.

Юрий Сухачев родился в Ленинграде 28 апреля 1946 года. После увольнения в запас в 2003 году работал замдиректора — главным конструктором в НПО «Аврора». Сухачев принимал участие в 29 испытательных и практических пусках первых морских баллистических ракет Р-27У с двумя головными частями.